Me ne Frego, orgia e nudità nel nuovo video di Achille Lauro

A tre settimane dalla conclusione del Festival di Sanremo Achille Lauro ha finalmente diffuso il video ufficiale di Me ne Frego. Dopo aver sconvolto l’Ariston per 4 serate su 5, diventando di fatto vincitore morale della manifestazione grazie ai suoi trasformismi, il cantante romano non ha certamente deluso le aspettative con il video del suo ultimo singolo.

Amare una sconosciuta.

L’amore è il mondo che si capovolge. La guerra è pace.

La libertà è schiavitù.

L’igniranza è forza.

Questo scrive Lauro sui social, dopo aver omaggiato la Pietà di Michelangelo e ricreato il celebre ‘spogliarello’ festivaliero in salsa franceschiana, ma in questo caso senza tutina glitterata a coprirne le nudità. Santo Achille si spoglia dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione e alla solidarietà, dopo aver assistito ad un’orgia libidinosa e ad una danza tribale e animale di una sensuale Lupa, mostrandosi praticamente asessuato dopo essersi fatto attendere per due minuti pieni.

Ancora una volta Achille, insieme ai co-direttori artistici Nicolò Cerioni e Angelo Calculli, prende a piene mani dalla mitologia e dall’iconografia religiosa, con Bendo regista di un videoclip trasgressivo e intrigante, mai banale e sicuramente provocatorio, girato all’interno della Riserva Naturale Regionale Monterano e con la bellissima Elena D’Amario, 29enne ballerina professionista di Amici di Maria, assoluta protagonista.