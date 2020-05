“Amore diverso”, Selvaggio canta l’Amore in tutte le sue forme – il video ufficiale

Alessio Selvaggio, in arte Selvaggio, è nato a Palermo, classe ’94, e ha partecipato a X Factor 12, nel 2018, arrivando ai bootcamp nel team di Mara Maionchi (under 25). Ebbene a partire da oggi Selvaggio è in rotazione radiofonica con il suo singolo d’esordio, “Amore diverso“, brano che canta l’Amore in tutte le sue forme, quel sentimento che come l’acqua in una diga penetra da una piccola crepa e a poco a poco fa saltare le barriere.

In questa canzone Alessio racconta la voglia di innamorarsi e perdere il controllo nonostante tutto: “La mia vita è la musica, tutto ruota attorno ad essa”. “Ma che cos’è il diverso? Ma non è giusto: il giusto cos’è?”. Se le barriere crollano, l’amore si impossessa di tutto e non fa distinzione di sesso, razza o colore. “Chiuderò gli occhi per difendermi dall’immagine di me”, canta Selvaggio, “Canterò Gloria Gaynor Elton John, L’amore non è un limite lo so”.

Testo Amore Diverso

Non lo so nemmeno io

Quant’è difficile e complesso

Quel che dentro vivo io

Quell’amore che è diverso

Ma che cos’è il diverso..

E dovrei cambiare un po’ oh

Forse vorrei cambiare sesso

Che domani andremo forse mai mai

A cenare a casa una di queste sere li dai tuoi tuoi

Ma non è giusto

Il giusto cos’è!?!?