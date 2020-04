Se gli anni ’90 cantassero il Coronavirus, la parodia di Daniel Greco – video

Giorni fa, nel corso di una nostra diretta Instagram, ci aveva anticipato l’arrivo di un nuovo video, perché gli era venuta in mente un’idea da sviluppare. Detto, fatto, perché a tempo di record Daniel Greco è tornato a sfornare parodie ai tempi del Coronavirus.

“Se gli anni ’90 cantassero il 2020”, si è domandato Daniel, cosa accadrebbe? Ed è così che hit del passato, da Britney Spears ad Anastacia, passando per le Spice Girls, Cher, J Lo, le Destiny’s Child, Shakira, i Backstreet Boys, i Lunapop e Christina Aguilera, hanno abbracciato l’isolamento da pandemia. Trasformazioni su trasformazioni in salsa pop, con l’intento di strappare sorrisi anche in un complicato momento come quello che stiamo vivendo.

Missione compiuta?