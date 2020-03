Bando di Anna è una canzone omofoba?

17 anni appena e fino ad un mese e mezzo fa assolutamente sconosciuta, Anna è diventata il fenomeno musicale del momento grazie a Bando, pezzo diventato tormentone tanto in radio quanto sul web, con annessa vetta Fimi dominata da settimane. Anna Pepe, questo il nome all’anagrafe della rapper, è nata a La Spezia e ha appena firmato un contratto con la Universal, ma non senza polemiche a traino. Fabrizio Marrazzo, portavoce Gay Center e Responsabile Gay Help Line 800 713 713, nelle ultime ore ha fatto una precisa richiesta alla rapper, che nel suo pezzo parrebbe intonare l’omofobia. In una strofa, infatti, Anna canta:

Ho la scorta di flow, voglio frero ricco.

Cazzo vuoi maricòn, quando ti becco e m’impicco.

Maricòn, in spagnolo, significa fr*cio. “È davvero avvilente che ancora oggi, nel 2020, si possano scegliere dei termini così offensivi verso le persone lesbiche, gay, bisex o trans, soprattutto in una canzone d’esordio che dovrebbe testimoniare l’avanguardia degli artisti più giovani“, attacca Marrazzo. “Ci auguriamo innanzitutto che l’insulto non fosse l’intento della cantante Anna e pertanto le chiediamo di eliminare la frase omofoba dal brano, che non muterà di successo, ma in cambio eviterà che molte altre persone giovani e giovanissime che ascoltano la sua musica, spesso già vittime di bullismo, si sentano offese perchè lesbiche, gay, bisex o trans“.