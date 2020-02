Chasing Rainbows, il video più queer di sempre per Big Freedia e Kesha

Big Freedia e Kesha hanno appena pubblicato uno dei video più gay della storia. Chasing Rainbows è “un inno d’amore su come l’amore vincerà sempre contro paura e odio”, e sul “celebrare chi sei, indipendentemente da ciò che qualcuno cerca di dirti”. “Questa canzone ha lo scopo di ispirare le persone a inseguire i loro sogni, indipendentemente dagli ostacoli che affrontano”, ha sottolineato con orgoglio Freedia.

Un inno pop che abbraccia tutte quelle avversità e discriminazioni che Freedia ha dovuto affrontare, come molti di noi, superandole di slancio. Il tutto a cavallo di un ritornello che prende forza tra raggi arcobaleno e unicorni. Nel video iper kitsch, Big Freedia e Kesha si esibiscono su una strada rainbow in quello che presumiamo essere il paradiso, affiancati da una squadrone queer di ballerini in body.

Chasing Rainbows è la seconda collaborazione tra Kesha e Big Freedia dopo l’acclamata Raising Hell. L’ep Louder, che includerà anche il duetto di Freedia con l’omonimo duo pop svedese Icona Pop, uscirà il 13 marzo su iTunes e sui servizi di streaming.