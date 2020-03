Coronavirus, Gloria Gaynor si lava le mani cantando I Will Survive – il video è virale

Oggi fantastica 70enne, Gloria Gaynor è diventata virale su TikTok grazie ad un video pensato per esorcizzare l’incubo Coronavirus. La cantante americana, diva della disco music anni ’70, si lava le mani sulle note di I Will Survive (Sopravviverò), sua iconica canzone del 1978. Una sorta di tutorial in salsa dance per difendersi dal Covid-19, che la cantante ha diffuso con tanto di hastag ufficiali: #WashYourHands e #IWillSurviveChallenge.

Scritta nel 1978 da Freddie Perren e Dino Fekaris, I Will Survive vinse il Grammy nel 1980 e divenne da subito canzone di culto per la comunità LGBT internazionale. Un inno gay che ha trasformato Gloria Gaynor in autentica icona LGBT, ancora oggi venerata.

“I Will Survive” sarebbe probabilmente diventata iconica anche senza lo spettro dell’AIDS, esploso pochi anni più tardi, perché fantastico pezzo dance, reso ancor più unico dalla forza e dalla bellezza della Gaynor. Qualche anno dopo, quando l’AIDS arrivò a falcidiare un’intera comunità, I Will Survive divenne grido di battaglia, tristemente attuale se ampliato al concetto di omofobia, di chiamata alla resistenza dinanzi alla discriminazione quotidiana. Una canzone ancora oggi amatissima, e dopo oltre 40 anni cantata, ballata, ad ogni Pride sulla faccia della Terra.