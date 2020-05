Povia insiste e canta: “11esimo comandamento, non nominare la parola gay dal divano” – video

Dopo la lavata di capo di Caterina Balivo in diretta tv a Vieni da Me, Povia non ha fatto alcun passo indietro. “Mi piace fare le pulizie, sono un gay mancato”, aveva detto ieri pomeriggio su Rai1, scatenando il solito fiume di polemiche social e la stizzita reazione della conduttrice.

Dopo essersi difeso in studio, Povia ha bissato sui social, a tal punto da costruirci sopra persino una canzone: “Sono un gay mancato, perché faccio le pulizie. Sono un gay mancato perchè ho tante manie. Sono un gay mancato perché porto anche i vestiti da donna, e chi mi condanna vuol dire che discrimina noi, gay mancati. Aaaah, undicesimo comandamento, non nominare la parola gay dal divano”.

“Ragazzi, state tranquilli non prendetevi troppo sul serio, se no poi state male“, ha aggiunto Giuseppe Povia, che noi ci auguriamo possa continuare a realizzare dischi dalla propria cantina, senza andare a spargere stupide provocazioni omofobe dagli schermi della tv di Stato. Perché fortunatamente non siamo più nel 2009, quando l’indecente Luca era Gay arrivò seconda a Sanremo, bensì nel 2020.