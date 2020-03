Katy Perry è incinta, l’annuncio ufficiale con il video di ‘Never Worn White’

Il nuovo singolo, “Never Worn White”, non è l’unica novità di Katy Perry. Infatti, nel video nella nuova canzone condivisa oggi sui social, la popstar mostra fieramente un pancione, annunciando così di aspettare un bambino, assieme a Orlando Bloom.

Nel suo profilo Instagram, oltre al video, la cantante ha scritto:

Quest’estate mi accadranno un bel po’ di cose. Siamo felici (lei e il compagno, Orlando Bloom, ndr) forse si tratta del segreto che più a lungo ho preservato. Sapevo che avrei voluto dirvelo nel modo migliore, attraverso la musica, perché è questo il mio modo di parlarvi. A un certo punto ho dovuto dirlo per forza perché stava diventando una cosa palese.

Un annuncio necessario, quello della gravidanza, visto che il pancione inizia a frasi vedere, e non poteva più rimandare. Orlando Bloom e Katy Perry si sono incontrati per la prima volta nel 2015, e nel giro di poco si sono innamorati. Da 3 anni sono ufficialmente una coppia. Spesso si era parlato anche delle imminenti nozze tra i due, ma i gossip parlavano prima di una crisi tra i due, che aveva motivato la posticipazione del matrimonio. Forse, era stata proprio la gravidanza a rimandare l’evento. Per Katy Perry, si tratta del primo figlio, mentre l’attore aveva già avuto un bambino da una precedente relazione.