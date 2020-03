Maledetta Primavera, il 21 marzo cantiamola tutti sul balcone

I flashmob sui terrazzi d’Italia hanno fatto letteralmente il giro del mondo, in questa prima settimana di quarantena in casa causa pandemia da Coronavirus.

Ogni sera, alle ore 18:00, si canta in balcone, tutti insieme, distanti ma uniti dall’amore per la canzone italiana. E come festeggiare il 21 marzo prossimo, giorno di primavera, se non intonando il capolavoro di Loretta Goggi, Maledetta Primavera, classificatosi al 2° posto di Sanremo ’81 dietro Per Elisa? A lanciare l’iniziativa, da noi subito sposata, I Sentinelli di Milano.

Sono giornate strane per tutti. In tanti sentono in questi giorni la necessità di ritrovare il senso di comunità anche attraverso l’unico luogo che ci può permettere di fare delle cose insieme guardandoci in faccia. Le finestre, i balconi. Anche noi, pur avendo assoluto rispetto di chi non condivide questi flashmob, abbiamo deciso di concederci un momento dove idealmente ritrovarci. Lo sapete che i Sentinelli da quando sono nati hanno un loro inno. E allora per chi di voi vuole diamoci un appuntamento per cantarlo insieme. Ovviamente il 21 marzo.

Scritta da Amerigo Cassella (il testo) e da Gaetano “Totò” Savio (la musica), Maledetta Primavera rimase in testa alla classifica dei pezzi più venduti del 1981 per quattordici settimane, diventando ben presto iconica per la comunità LGBT. Da sempre, praticamente, Maledetta primavera chiude le serate di Muccassassina, a Roma. Ultimamente è stata inserita anche ne La casa de las flores, serie Netflix. E allora preparatevi ad intonarla, tutti insieme, alle ore 18 del 21 marzo!

Maledetta Primavera – Testo

Voglia di stringersi e poi

Vino bianco, fiori e vecchie canzoni

E si rideva di noi

Che imbroglio era

Maledetta primavera

Che resta di un sogno erotico se

Al risveglio è diventato un poema?

Se a mani vuote di te

Non so più fare

Come se non fosse amore

Se per errore

Chiudo gli occhi e penso a te

Se per innamorarmi ancora

Tornerai, maledetta primavera

Che imbroglio se

Per innamorarmi basta un’ora?

Che fretta c’era

Maledetta primavera?

Che fretta c’era

Se fa male solo a me?

Che resta dentro di me?

Di carezze che non toccano il cuore

Stelle una sola ce n’è

Che mi può dare

La misura di un amore

Se per errore

Chiudi gli occhi e pensi a me

Se per innamorarmi ancora

Tornerai, maledetta primavera

Che imbroglio se

Per innamorarsi basta un’ora?

Che fretta c’era

Maledetta primavera?

Che fretta c’era

Maledetta come me

Lasciami fare

Come se non fosse amore

Ma per errore

Chiudi gli occhi e pensa a me

Che importa se

Per innamorarsi basta un’ora?

Che fretta c’era

Maledetta primavera?

Che fretta c’era

Lo sappiamo io e te

Maledetta primavera