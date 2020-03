Me Ne Frego di Achille Lauro, il video Performance Art che abbraccia tutte le sue trasformazioni

A un mese dal via del Festival di Sanremo 2020, Achille Lauro ha pubblicato la versione ‘definitiva’ della sua Me Ne Frego. Un unico video diretto e montato da Davide Masciandaro in cui il cantante romano ha incluso tutti gli incredibili live visti sul palco dell’Ariston, i suoi folli e iconici look, il video ufficiale uscito la scorsa settimana e i dietro le quinte.

La società ci toglie ogni possibilità di affermare il nostro essere e si sostituisce a noi. Vengono create leggi e regolamenti che opprimono il nostro potenziale naturale e distolgono l’attenzione dalla profonda comprensione dell’essere e dell’esistere. L’esperienza soffocata diventa il nostro desiderio inconscio. La performance art crea mondi particolari, estemporanei, circondati da mistero. Difronte all’arroccamento della “serietà” e della “stupidità” nella società contemporanea, la performance, mette in discussione e fa crollare, sottraendogli la base, l’idea di un centro e il mito della verità.

Questo scrive Lauro sui social, dopo aver raggiunto il disco d’oro proprio con il brano festivaliero e con un nuovo album in produzione. Achille ha infatti rivelato di aver scritto nuova musica, a suo dire addirittura “la migliore di sempre, qualcosa che resterà“. Nell’attesa, si continua a ballare e a cantare Me Ne Frego, ora anche sotto forma di Performance Art.