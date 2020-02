Osvaldo Supino, la nostra video-intervista

Alex Molla ha intervistato Osvaldo Supino per noi di Gay.it. Una lunga chiacchierata di quasi 20 minuti con il 35enne cantante pugliese, unico italiano nominato tre volte ai BT Digital Music Awards in Inghilterra.

Osvaldo, che ha all’attivo 23 singoli, un ep e 5 album, ha da poco pubblicato All Of the Sparks, riedizione di Sparks che include un brano inedito Someone, due nuove versioni acustiche e un brano in tedesco dal titolo Niemals geb ich dir mein Herz.

Il progetto è stato lanciato dal singolo Are You listening.