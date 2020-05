Rain on Me, ecco il nuovo singolo di Lady Gaga feat. Ariana Grande – AUDIO

A sette giorni esatti dall’arrivo di Chromatica, sesto disco di inediti firmato Lady Gaga, la cantante premio Oscar ha diffuso il secondo singolo estratto dopo “Stupid Love”, ovvero “Rain on Me“, cantato in coppia con Ariana Grande. Un pezzo pop pensato e realizzato per far ballare, per scatenare quelle discoteche purtroppo al momento chiuse causa Coronavirus. Un brano che riporta Gaga indietro di un decennio, quando con The Fame Monster sbancò le chart di mezzo mondo.

La popstar ha confessato di aver ‘pianto’ in sala di registrazione, pensando a quanto vissuto dalla giovane collega sulla propria pelle, vedi non pochi disturbi da stress post-traumatici e disturbi d’ansia a seguito dell’attentato di Manchester del 22 maggio 2017.

Il video di “Rain on Me”, che uscirà domani, è stato girato prima che la pandemia da Covid-19 prendesse forma. Sei giorni di riprese e alto budget, con il celebre Robert Rodriguez dietro la macchina da presa.