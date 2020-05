Ricky Martin bacia suo marito Jwan nel bellissimo nuovo video di Residente

“Antes Que El Mundo Se Acabe“. Prima che il mondo finisca. Questo il titolo della nuova canzone di Residente, musicista portoricano che ha sfruttato la pandemia e le restrizioni per scrivere il suo nuovo singolo, uscito ieri. Oltre all’emozionante testo della canzone, anche il video merita di essere visto: è una raccolta di 113 baci da parte di coppie proveniente da nazione diverse e di qualunque tipologia.

C’è il bacio tra Lionel Messi con la moglie Antonela e Ricky Martin con suo marito Jwan Yosef, oltre a un’infinta lista di altre star e persone non celebri. Dal Portorico alla Nigeria, Resident ha chiesto il contributo per questo video a livello globale, per riuscire a coprire tutti i continenti.

Resident al momento si trova a Puerto Rico, e sta lavorando al secondo album da solista. Ultimamente, è diventato celebre per il suo attivismo tramite i social, che ha sfruttato per spiegare come i paesi dell’America Latina affrontano la pandemia da Coronavirus. Oltre a questo video, ha fatto moltissimi live con dei politici locali.

Il bacio di Ricky Martin al marito nel video di Resident

Anche Ricky Martin e il marito Jwan Yosef hanno accettato l’invito di Resident, registrando un breve video del loro bacio, dalla loro casa di Los Angeles. Il video del bacio era accompagnato dalle parole: “Qui è rappresentato PuertoRico e Syria! Fratello, grazie per averci reso parte del messaggio. Che bella canzone!