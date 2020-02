Sanremo 2020, ecco i brani che Tiziano Ferro canterà stasera: la scaletta di mercoledì 5 febbraio

Dopo il boom Auditel della prima serata, con oltre 10 milioni di spettatori e il 52,2% di share (miglior partenza degli ultimi 15 anni), il Festival di Sanremo si prepara alla sua seconda serata, che vedrà cantare gli ultimi 12 Big in gara, oltre ai 4 giovani rimasti. Al fianco di Amadeus ci saranno Sabrina Salerno, di ritorno al Festival quasi 30 anni dopo Siamo Donne, Emma D’Aquino e Laura Chimenti, giornaliste del Tg1, mentre tra i super ospiti è attesissimo Massimo Ranieri, che canterà un inedito e duetterà insieme a Tiziano Ferro sulle note dell’iconica Perdere l’Amore.

Il cantante di Latina, ieri in lacrime dopo aver omaggiato Mia Martini con Almeno tu nell’Universo, performerà poi un medley, che comprenderà Sere Nere, Il Regalo più Grande e Per dirti Ciao. Ma non è finita qui. Storica reunion dei quattro Ricchi e Poveri, a 50 anni da La Prima cosa Bella, e ritorni sul palco in qualità di super ospiti per Zucchero e Gigi D’Alessio. Anche stasera, come ieri, live-blogging su Gay.it, con pagelle in diretta su brani, presentatori, sketch.

Ordine Uscita Big

Piero Pelu

Elettra Lamborghini

Enrico Nigiotti

Levante

Pinguini Tattici Nucleari

Tosca

Francesco Gabbani

Paolo Jannacci

Rancore

Junior Cally

Giordana Angi

Michele Zarrillo

Nuove Proposte

Martinelli e Lula vs. Fasma

Marco Sentieri vs. Matteo Faustini