Sem&Stènn ad alto tasso erotico con 18 anni, il video ufficiale

Un video casalingo, chiaramente girato in pieno isolamento da Covid-19. Sem&Stènn sono tornati con 18 anni, brano volutamente irriverente, sfacciato, sexy e a suo modo intimo, che esplora la quotidianità di una coppia durante il periodo di quarantena da tutti noi vissuto.

Tra lenzuola, vasche da bagno, quotidianità di coppia e allenamenti, Salvatore Puglisi e Stefano Ramero, questi i loro nomi all’anagrafe, ammiccano in mutande dal letto di casa, a quasi 10 anni dal loro primo incontro, nato grazie ad un blog di musica. Reduci da X Factor 2017 e dalla pubblicazione del loro debut album dal titolo Off Beat, Sem&Stènn hanno così lanciato il video da loro stesso diretto: “Se non siete ancora maggiorenni, lo diventerete guardandolo. Pronti ad entrare nel nostro letto?“.

Un’intimità di coppia che nelle ultime settimane di isolamento, grazie anche al lancio del nuovo singolo, si è clamorosamente fatta social, con i due mai tanto ‘fisicamente’ presenti e fidanzati, con chiari doppi sensi sessuali: “Ti prego non ti fermare. Fai come cazzo ti pare. Vieni anche tu o non vale. Ormai non sento più male“.