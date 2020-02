Stupid Love: Lady Gaga torna alle origini

Ed alla fine eccolo il nuovo singolo di Lady Gaga, “Stupid Love“, chiaramente e smaccatamente pop.

Una panoramica sci-fi anni ’70 ci porta in un angolo remoto del mondo, o più probabilmente di un altro pianeta.

Il sottopancia racconta che “il mondo è in conflitto. Diverse tribù sono in lotta per il potere. Mentre gli spirituali pregano, i Gentili lottano per [qualcosa, un geroglifico o simili] .”

Non c’è nulla di realmente enfatico, il testo appare chiaramente una parodia più che uno sprone all’impegno sociale.

Le tribù, che corrono verso lo scontro, una delle quali è capitanata da Lady Gaga, sono agghindate come qualcosa a metà tra lo street style dei videogiochi anni ’80 tipo Double Dragon e dei cartoni animati giapponesi, con una forte predominanza del rosa shocking.

La grafica del titolo Stupid Love, super glitchy, conferma questa impressione.

Musicalmente siamo dalle parte di Ray Of Light di Madonna riarrangiata in stile pop sinth anni ’80.

Al primo ascolto ci pare un ritorno alle origini di Miss Germanotta, con mash up di stili che rievocano il ventennio ’80 – 2000.

Accapigliatevi e diteci la vostra.