Taylor Swift nel video di ‘The Man’ diventa un uomo per denunciare il maschilismo

Ha scritto, prodotto e diretto il video. Ed è presente nello stesso travestita da uomo. Questa l’ultima idea di Taylor Swift, che nel suo video di The Man diventa un uomo, con uno scopo ben preciso: denunciare il maschilismo di questa società.

Il messaggio è chiaro: un canzone dedicata alle donne, nonostante il nome e la “storia” del video. Perché loro devono lavorare il doppio, faticare di più, per poter sperare di raggiungere lo stesso livello di carriera che un uomo farebbe molto più semplicemente.

Il nuovo video di Taylor Swift

Tratta da Lover, in questa canzone la cantante pensa a cosa farebbe se fosse un uomo, atteggiandosi da maschio e dando il peggio di sé. E quindi, mostrando anche il lato peggiore della mascolinità.

Taylor Swift diventa Tyler Swift, un uomo potente, scontroso, irrispettoso, economicamente realizzato e con una bella famiglia. Ma il marito e padre perfetto tradisce la moglie, non si occupa dei figli, e si comporta come se gli altri non esistessero. Si circonda di belle ragazze, beve, fuma, modello di egocentrismo ed egoismo.

Il video della canzone mostra che alla fine Tyler e Taylor si incontrano. Il secondo recita la parte di un tennista, per un video dove la prima è la regista. A confermare la mascolinità di Tyler, la sua voce: è quella di Dwayne Johnson, conosciuto meglio come The Rock.