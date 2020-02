To Die For, Sam Smith è un solitario manichino in cerca d’amore nel bellissimo video ufficiale

Non poteva scegliere altro giorno d’uscita se non il 14 febbraio, Sam Smith, nel regalare ai propri fan To Die For, primo singolo estratto dall’omonimo disco, in uscita il 1 maggio.

Una ballad struggente, che Smith ha dedicato a ‘tutti i cuori solitari‘. Diretto da Grant Singer, che aveva già ripreso Sam nell’iconico e feroce “How Do You Sleep?“, il video di To Die For vede Smith negli inediti abiti di un manichino. Anzi, di una testa mozzata, solitaria, senza neanche una parrucca, in una vetrina che affaccia sul mondo, pieno di vita. Davanti a lui, tristemente solo, si intravedono famiglie, coppie felici che si baciano (compresa una coppia gay), fino a quando una spranga non infrange quella maledetta vetrina, portandolo via da un’esistenza chiaramente infelice.

Il malinconico brano, prodotto da Jimmy Napes e Stargate, include un improbabile campione di Donnie Darko, film cult del 2001 interpretato da Jake Gyllenhaal.