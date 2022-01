Pechino 2022, ​​Andrew Blaser fa la storia USA alle Olimpiadi invernali come primo uomo gay nello slittino

< 1 minuto di lettura

Andrew Blaser, 32 anni, è entrato nella storia come primo atleta americano dichiaratamente omosessuale a gareggiare nello slittino alle Olimpiadi invernali di Pechino, che si svolgeranno dal 4 al 20 febbraio 2022. Si allunga quindi la lista di atleti dichiaratamente LGBT pronti a correre per una medaglia. Prima di buttarsi sullo slittino, Blaser ha gareggiato nell’atletica leggera, tra salto con l’asta e ostacoli. Attualmente è classificato al 28° posto worldwide tra gli atleti di slittino, ma ora sogna giustamente il podio.

Iinizialmente Andrew odiava lo slittino, preferendogli il bob. Ma i suoi allenatori erano convinti che il suo corpo fosse più adatto a quel tipo di sport, che richiede snellezza e velocità. Blaser, che in sei anni appena da professionista ha ora strappato un pass olimpico, ha fatto pubblicamente coming out lo scorso novembre, con Outsports, rivelando di andare in pista con le unghia pittate e una tuta un po’ particolare.

“Quando andiamo ad allenarci penso che sia divertente e un po’ scioccante, mettere lo smalto, far girare la testa alle persone e prenderle alla sprovvista. È poi quello che faccio quando indosso i gioielli e persino con la mia tuta da gara, che è di pelle di serpente. Sono l’unico ad avere un abito stampato in pelle di serpente. La cosa mi fa ridere”.

Da quando ha fatto coming out, Blaser ha aggiornato anche la propria pagina Instagram, con una bandiera rainbow ad incorniciare il profilo. Per conquistare il pass olimpico Andrew ha superato in volata il veterano John Daly, che ha partecipato a 3 Olimpiadi, e l’altro connazionale Austin Florian.

