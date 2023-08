Quando Piersilvio ha preso in giro Luigi Berlusconi per il bacio gay

0:00 Ascolta l'articolo

Non esce esattamente benissimo da questo episodio Piersilvio Berlusconi. Il capo di Mediaset, da tempo fortissimamente impegnato a ripulire l’immagine trash dell’impero mediatico fondato da suo padre Silvio, scomparso lo scorso 12 Giugno, in passato non avrebbe risparmiato allusioni ironiche, di chiara matrice omofobica, verso il suo giovane fratello Luigi.

Luigi Berlusconi, il più giovane dei cinque figli del Cavaliere, fu protagonista di un episodio totalmente gay alcuni anni fa. Luigi baciò sulle labbra un suo amico, il gesto fu paparazzato e pubblicato sui giornali, con profluvi di bava alla bocca per milioni di omosessuali pronti a candidarsi a principi azzurrissimi, come un “Red, White & Royal Blue” qualsiasi (gallery dei due attori qui). Peccato che quel bacio fosse un gioco, un gesto goliardico tra compagnucci di ju jitsu, che è una lotta brasilera di corpi attorcigliati nel chiaro intento di sfidarsi fisicamente. Insomma, ora e per sempre: Luigi non è gay. Luigi è sposato con Federica Fumagalli, 33enne laureata in Giurisprudenza presso l’Università Bocconi di Milano, i due hanno due figli, Emanuele Silvio e Tommaso Fabio. Per le vostre fantasie omosessualissime non c’è trippa, a quanto pare. E comunque sono fatti di Luigi. E non è delle sue attrazioni amicali, affettive e sessuali che che qui vogliamo parlare e sparlare.

Il fattaccio è assai più grave di un dolcissimo bacio tra ricchi bonazzi. Il fattaccio è che Piersilvio si è preso gioco del gioco. Proponendo un poco elegante gesto goliardico a commento del gesto goliardico di suo fratello.

Un passo indietro: Luigi è figlio di Veronica Lario insieme a Barbare ed Eleonora. Mentre Piersilvio è figlio, insieme a Marina Berlusconi, di Carla Elvira Dall’Oglio, prima moglie del 3 volte Presidente del Consiglio. Secondo chat GPT c’è un po’ di gelosia di Piersilvio verso Luigi.

Il bacio gay di Luigi Berlusconi aveva scatenato le ire di Silvio. Del resto, vorrei ricordare qui 30 anni di dichiarazioni indecenti di Silvio Berlusconi sulla comunità LGBTQIA+. Silvio aveva telefonato furibondo a Veronica, madre di Luigi, con la quale ai tempi non correva buon sangue per via della famosa lettera con la quale Lario aveva elegantemente preso le distanze dal mix Olgettine/cene di Arcore eccetera nel quale era infognato l’ex marito.

Tale padre (Silvio), tale figlio (Piersilvio): durante una importante riunione di Mediaset, Piersilvio avrebbe deriso, in forma scherzosa, suo fratello per la presunta omosessualità. Così Dago all’epoca: “Ora che è stato sorpreso a dare un bacio a un amico, anche per Luigi Berlusconi la fama sta iniziando a causare problemi. Suo fratellastro Piersilvio, durante una riunione a Mediaset, lo avrebbe scherzosamente deriso in presenza di alcuni dirigenti televisivi“.

I due fratelli non sono mai tornati sull’argomento. Nè Luigi si è mai preso la briga di smentire le voce di una sua inesistente omosessualità. Luigi è un millenial, probabilmente se fosse gay sarebbe già salito sui carri dei Pride a ballare e cantare insieme a noi.

Il nostro Luigi è anzi molto impegnato a pagare più di cinquantamila euro di mutui al mese (fonte Corriere) e da sempre si destreggia in ambiziosi e profittevoli giochi finanziar, tra Grindr e altre start up innovative. Il meraviglioso ritratto di Michele Masneri, a questo link raccontato da Gay.it (su Il Foglio è a pagamento, chiediamo nuovamente venia a Masneri) delinea l’evoluto profilo di Luigi e noi – altro che bacio gay! – siamo totalmente innamoratE.

Innamorate scritto non con lo schwa (ə), ma con la e. Tié.

