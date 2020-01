Lei ogni giorno tornava lì, ormai era innamorata e non poteva farne a meno. Il desiderio di visitare il mondo era poca cosa rispetto a Caleb, la sua voce, la sua risata, i suoi occhi e il suo… flauto magico. Ma una giovane donna come lei, così poco consapevole della vita, che mai aveva sperimentato i mali che affliggono l’umanità, abituata a regalare la sua fiducia a piene mani a tutti senza nulla chiedere in cambio, non poteva assolutamente sapere quanto Caleb fosse sadico stronzo e donnaiolo come mai nessun elfo era stato. La notte dell’Agaetì Blodren, la sacra festa degli elfi cui lei non fu invitata, lui si presentò ubriaco d’ambrosia fatata prima di sottoporsi al rito di trasfigurazione e la picchiò con tutta la sovrannaturale forse elfica di cui la natura lo aveva dotato. Le rubò tutti i tesori del regno che lei aveva con sé e fuggì nel folto della Foresta Infinita, dove mai lei avrebbe potuto ritrovarlo, lasciandola priva di sensi e sanguinante nella radura dove erano soliti incontrarsi, con la sola luce della luna a tenerle compagnia.

Si ridestò solo due giorni dopo, durante i quali aveva delirato in preda alle convulsioni, arrivando anche a parlare in aramaico come se fosse posseduta. Nel momento in cui aprì gli occhi, vide quelli neri e acquosi dello zebù e lanciò un urlo di terrore. Il suo amico cornuto tentò di rassicurarla e le spiegò che era stato proprio lui a portarla in salvo nella grotta di giada dove ora erano rifugiati. In un primo momento, Gaia non volle saperne di staccarsi dalla stalagmite a cui si era aggrappata. Fu solo dopo ore che si avvicinò titubante allo zebù, per poi crollargli addosso in un abbraccio appassionato, riuscendo soltanto a mormorare: “Grazie”, prima di scoppiare per la seconda volta nella sua vita in lacrime. E fu molto peggio della prima, perché ora a ogni movimento, sussulto e tremore, arrivava una fitta di