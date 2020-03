Il figlio gay ‘dimenticato’ dai genitori all’insaputa del fratello che lo ritrova dopo anni

In un periodo storico in cui le notizie positive sono poche, ecco un racconto commovente e ottimistico di un padre e una madre che si trovano ad affrontare un figlio gay. Questa storia inizia diversi anni fa e vede come protagonisti due ragazzi, due fratelli, John e Ryan.

Ryan era il più grande, e qualche volta faceva da baby sitter al fratello più piccolo, quando i genitori erano fuori per lavoro o per commissioni. E’ stato uno di quei giorni che Ryan, 16enne, disse a John che usciva un attimo. Lui doveva rimanere in casa e non aprire a nessuno. Lo abbracciò forte e se ne andò. Da quel momento, nessuno rivide più il ragazzo.

Intervenne la polizia, il caso fu discusso anche al telegiornale. I detective specializzati in persone scomparse si diedero da fare per mesi, ma fu un caso irrisolto.

La vergogna di avere un figlio gay

Gli anni passarono, John aveva continuato la sua vita, andando al college, sposandosi e avendo anche un bambino. Negli anni del college aveva partecipato anche a una squadra del campus che aveva vinto diversi campionati, e la sua foto e il suo nome erano finiti addirittura sul giornale.

Dopo qualche giorno dalla vittoria, John ricevette una cesta regalo, pieno di caramelle e dolciumi che amava quando era piccolo. Pensando che fosse un dono dai genitori, li chiamò per ringraziarli, ma scoprì che non era un loro regalo. Insospettito, cercò quindi di capire chi avesse spedito quella cesta, ma non erano presenti biglietti o altri indizi.