Gli anni Incompiuti di Francesco Falconi, l’importanza di comprendersi e di accettarsi – l’intervista

Partiamo dall’abc. È una storia in qualche modo autobiografica, quella che racconti ne Gli anni Incompiuti? Ti è mai capitato di vivere un amore impossibile.

In ogni mio libro c’è qualcosa di autobiografico, riferimenti alla mia vita oppure a quella delle persone che mi sono vicine. Nessuna storia, tuttavia, mi rispecchia completamente. Del resto un bravo scrittore deve essere un po’ come un bravo attore, saper anche interpretare parti che non gli appartengono oppure essere capace di rappresentare se stesso con distacco, reinventandosi. Sicuramente ne Gli Anni Incompiuti l’ambientazione mi è stata d’aiuto, visto che i protagonisti si muovono tra Grosseto, Siena, la Maremma Toscana e Roma. Questo mi ha permesso di rendere il romanzo più intimistico e realistico, concentrandomi sui personaggi. Amore impossibile? Certo che sì, ma il vero problema non è concretizzare questo amore, è il momento in cui prendi coscienza che non potrà mai essere veramente completo, nel momento in cui l’amore mentale si scontra con quello carnale.

Come fatto al cinema da Gabriele Muccino con Gli anni più Belli, anche tu ripercorri 40 anni di storia d’Italia. Dal punto di vista puramente narrativo, come sei riuscito ad incastrare i tuoi personaggi, che sono pura finzione, agli eventi storici realmente vissuti. E quali punti fermi ti sei posto.

Narrare quattro decadi non è affatto facile, si rischia che lo “studio” emerga troppo nelle pagine e tutto diventi artefatto. Questo era un errore in cui non volevo cadere assolutamente. Così ho scelto la strada più semplice, grazie al fatto che i protagonisti hanno più o meno la mia stessa età. Ho narrato gli eventi storici proprio come li ho vissuti durante la mia adolescenza ed età adulta. Questo ha permesso di concentrarmi sulle sensazioni che ho provato e trasmetterle tra le mie pagine. Dalla strage di Capaci, ai movimenti naziskin anni ’90, fino alle Torri Gemelle, a Trump, ai movimenti populisti e alla Brexit. Sono tutti avvenimenti che abbiamo vissuto, più o meno di riflesso. Fanno parte del libro, così come della nostra vita, anche quando non ci hanno coinvolto direttamente.

Si parla di accettazione e sessualità, nel tuo romanzo, con il protagonista Marco ormai pronto al coming out. Quali consigli credi si possano dare, ai tanti ragazzi che vivono segretamente la propria omosessualità, nascondendosi dietro fidanzamenti etero di facciata.

Prima del coming out con gli altri è necessario essere chiari con se stessi. Evitare di scendere a compromessi, evitare la strada più semplice, evitare le risposte che più ci fanno comodo. Questo è il primo passo: una volta che abbiamo compreso la nostra identità, è tutto più semplice. Sicuramente oggi, grazie ai social, è anche più facile confrontarsi con gli altri, condividere esperienze e opinioni, non c’è più quel senso di solitudine e ghetto che ha caratterizzato gli anni ’80 e ’90. Ma, ripeto, prima dobbiamo essere onesti con noi stessi e, in seguito, non avere paura a chiedere aiuto.

Ancor prima di diventare ingegnere, tu sei sempre stato uno scrittore. Il tuo esordio addirittura a 14 anni, con quel genere fantasy che ha un po’ dominato la tua carriera d’auore. Che tipo di adolescente sei stato.



Un po’ bipolare in effetti, amante delle scienze e della letteratura. E lo sono tutt’ora visto che come lavoro sono ingegnere ma ho già all’attivo 17 romanzi. Com’ero a 14 anni? Sicuramente atipico, visto che invece di uscire a giocare a calcio (vade retro) mi chiudevo in camera a scrivere su un quaderno quel libro, Estasia, che avrei poi pubblicato a trent’anni. Oddio, detto così sembro un po’ sociopatico, in effetti. Ma alla fine, cosa c’è di sbagliato nel seguire le proprie passioni, anche se queste, a volte, non rispecchiano ciò che la società ci vorrebbe imporre?

Non solo fantasy però, visto e considerato che hai realizzato anche una biografia di Madonna, intitolata Mad for Madonna. La regina del pop. Cosa è stata per te la signora Ciccone, e cosa credi sia stata per l’intera comunità LGBT internazionale.