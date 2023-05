Reggio Calabria Pride 2023, prontə a marciare il 22 Luglio 2023

0:00 Ascolta l'articolo 1 min. di lettura Scuro Chiaro

Foto in evidenza: di Alba Papandrea (@egosunrise)

Il mese del Pride ci siamo tuttə, ovunque e comunque.

Il Reggio Calabria vi aspetta Sabato 22 Luglio 2023, in collaborazione con l’Arcigay Reggio Calabria.

Come prepararsi all’evento? Con gli Aperi Pride, appuntamento ogni fisso ogni giovedì presso il Chiosco Bora Bora, in Viale Zerbi, per brindare, cantare, e chiacchierare prima del grande giorno.

Un pride quello di Reggio Calabria costruito per la comunità e insieme alla comunità, con un sostegno reciproco fondamentale.

“Il Pride è la storia di tante persone che, con orgoglio, rivendicano il proprio diritto di essere” scrivono in un post ufficiale “Entusiasmo e determinazione sono le gli elementi chiave che hanno portato il Reggio Calabria Pride a raggiungere grandissimi risultati: senza il quotidiano impegno dell3 volontari3 nulla sarebbe stato possibile”.

Come supportarlo? Partecipando agli eventi della Pride Week, settimana che anticipa il corteo, contribuendo all’organizzazione di ogni iniziativa , con l’obiettivo di sensibilizzare, divulgare, e coinvolgere più persone possibili, in modo di far sentire la propria voce ogni giorno dell’anno e non solo a Giugno.

“Non potevamo non organizzare il Pride di Reggio Calabria anche nel 2023” dichiara Valentina Tripepi Margiotta, vicepresidente Arcigay RC, a City Now “Nonostante le tante difficoltà, in diversi ambiti, riscontrate nel cammino di preparazione dello scorso anno, la città avvertiva l’esigenza di scendere nuovamente in piazza. Non ci è stato chiesto “il Pride ci sarà?”, bensì “quando”. Questo ci ha fatto capire che era arrivato il momento di mettere da parte i tentennamenti e rimboccarsi le maniche per dare alla nostra città una manifestazione di grande rilevanza. Perciò vi aspettiamo tutti il 22 luglio”.

