Roma, uccisa una donna trans*

Solo ieri abbiamo fatto la conta del 2022 transfobico italiano, con 10 vittime e il riconfermato triste primato di Paese d’Europa con più persone trans* morte nel corso degli ultimi 12 mesi.

Oggi Roma si è svegliata con un potenziale killer, che ha ucciso tre donne nel quartiere Prati. Due di queste accoltellate in un palazzo di via Riboty 28. Una donna di 45 anni, trovata sul pianerottolo, e un’altra donna cinese trovata in casa. Infine una donna trans* brasiliana, trovata senza vita nel suo appartamento con una ferita al torace da arma da taglio in via Durazzo 38.

Le due donne cinesi sono state trovate dalla polizia dopo che una condomina, salendo le scale per andare stendere il bucato, ha visto una delle due sul pianerottolo. Nei giorni scorsi in una riunione di condominio, come riporta LaRepubblica, alcuni condomini si erano lamentati per il viavài di uomini. Le due donne, probabilmente, si prostituivano.

In via Durazzo 38, a meno di un km da via Riboty 28, è stata trovata la donna trans* brasiliana. “Tutti sapevano che qui c’era una casa di appuntamenti. Vedevo la gente arrivare alle 2, alle 3 di notte. Chiamavano e gli aprivano il portone”, ha detto una signora a LaRepubblica. “Qui è pieno di telecamere, sicuramente lo troveranno”.

La donna brasiliana, al momento senza nome, è l’undicesima vittima trans* del 2022 italiano. A 72 ore dal Transgender Day of Remembrance, giornata per commemorare le vittime dell’odio e del pregiudizio verso le persone transgender, una notizia di cronaca nera che fa ancor più male.

