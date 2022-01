Sanremo 2022, Ditonellapiaga vuole portarci altrove 

3 minuti di lettura

Ho scoperto Ditonellapiaga (@ditonellapiaga) due giorni fa, ma appena l’ho nominata i miei amici hanno esultato in coro, a conferma che ero io quello in ritardo.

Oppure arrivo sorprendentemente in orario, perché il prossimo venerdì 14 Gennaio esce il suo album di debutto, Camouflage (Dischi belli/BMG) prodotto insieme al duo di producer romani bbprod.

La copertina di Camouflage è già la mia preferita dell’anno: la vediamo immersa in un tripudio di colori, contornata da un arredo da film di Almodovar, mentre si “mimetizza” tra un gruppo di adorabili signore in pastello. “Un grazie speciale a mia nonna e tutte le sue amiche ritratte nella copertina di questo disco in cui ho racchiuso due anni della mia vita” scrive nel post di Instagram.

Ditonellapiaga è alter-ego di Margherita Carducci, creatura del 1997, nata e cresciuta a Roma tra Britney Spears e accademia di teatro. Un nome nato come un’amichevole provocazione, la voglia di punzecchiarci senza asfissiare o aggredire, ma con una battuta sagace prima di portarci a ballare.

Il primo assaggio arriva nel 2019 con il singolo Parli (una strepitosa pernacchia al maschio basic) seguito a Settembre 2020 da Per un’ora d’amore cover del celebre pezzo dei Matia Bazar.

“Mi piace rispolverare i vecchi brani” racconta a Rolling Stone “Musica non conosciuta dalla mia generazione e riproporli in maniera più moderna”.

Scelta vincente perché il brano finisce nella colonna sonora nel film Anni da cane di Fabio Mollo e sempre nello stesso anno Ditonellapiaga diventa la seconda artista femminile italiana ad entrare in Breakthrough di Amazon Music.

Musica pop e recitazione diventano il collante del suo estro artistico: perché oltre a scriversi ogni canzone, Ditonellapiaga sa interpretarle, tratteggiare storie e personaggi con la propria penna che nascono ed escono da lei, trasportandoci in nuovi mondi.

“Il teatro è rimasto in me” dice a Sorrisi e Canzoni “Anche con la musica mi piace sempre interpretare dei personaggi, immedesimarmi in altre vite”.

Come in Repito, singolo estratto dal suo ep Morsi uscito lo scorso 24 Aprile 2021, dove ci catapulta in una squilibrata e irriverente scena del crimine, tra riferimenti a Ricky Martin, proiettili che fanno buchi e sbirri al posto di blocco.

O nel mio preferito, Morphina, che narra di quella sensualità che acceca lo sguardo fino a farci perdere distinzione tra reale e immaginario.

Come in un film di Darren Aronofsky, la melodia si alterna con suoni veri: come in Altrove alterna il suono della pioggia, uno sportello che sbatte, o le chiavi che mettono in moto la macchina, o nella stessa Morphina accompagnata dall’infinito di voci fuori una discoteca. Crea realtà surreali e al contempo profondamente vicine al nostro animo più irreverente, sopra le righe, e umano.

Ma per lei non è una maschera, è un gioco dove alterna privato e fittizio, facendoci ballare e spezzandoci il cuore in equa misura.

In Spreco di Potenziale canta di un amore incompiuto, un rapporto sfibrato da parole a vuoto e aspettative inarrivabili. È un brano che unisce il sagace cinismo dei precedenti a “l’esigenza di dar voce al non detto”.

Il pop di Ditonellapiaga è un caleidoscopio di influenze diverse, da Nathy Peluso a Donatella Rettore, quest’ultima con cui duetterà sulle note di “Chimica” alla 72esima edizione del Festival di Sanremo.

“Spero di renderti fiera di me” scrive su Instagram, sotto una foto che la ritrae sommersa da poster della sua fata madrina.

Ma io sfido ogni gay, dalle Alpi alle penisole, che ci renderà fierǝ in tantǝ.

