Al momento su Netflix è presente soltanto una stagione di “I am not ok with this”. A causa del Covid-19, seppur il set fosse già stato predisposto, Netflix ha deciso di non andare avanti con la seconda stagione: l’ha cancellata definitivamente. Sul web è partita da qualche mese una petizione online per far cambiare idea alla società californiana.

Vis a vis – serie tv lesbo ambientata in carcere

Uno dei telefilm con donne lesbiche tra i più recenti ed ambientato in carcere (ricorda molto “Orange is The New Black”) è Vis a Vis, una serie tv spagnola che ha riscosso molto successo nel 2020, seppur la prima e la seconda stagione siano state girate già da qualche anno.

Vis a Vis è, di certo, la serie che per eccellenza da visibilità alle donne lesbiche, facendole uscire da quella “prigionia” dell’invisibilità” in cui erano “detenute” fino a poco tempo fa.

Non si tratta con superficialità l’omosessualità femminile. Non ci sono semplici accenni di baci. Vis a Vis va dritto al sodo. Il sesso è realistico, così come la masturbazione ed altri aspetti che rivestono la sessualità tra donne. Anche l’amore lesbico è ben rappresentato, in particolare per quanto riguarda le emozioni, i sentimenti vissuti dai personaggi femminili.

In Vis a Vis vediamo lesbiche, ma anche transessuali che non soffrono per il loro orientamento ed i protagonisti sono lontani dai soliti stereotipi.

Ratched

Pansessuale dichiarata ed in coppia con l’attrice Holland Taylor, Sarah Paulson (volto noto di American Horror Story) interpreta in questa recente serie tv a tematica lesbo la spietata infermiera Mildred Ratched di “qualcuno volò sul nido del cuculo”.

Ratched, che lavora in un ospedale psichiatrico in un contesto storico dove l’omosessualità era ritenuta una devianza, è spietata nei confronti dei suoi pazienti. E lo è anche nei confronti di una ragazza lesbica. L’infermiera sfoga, infatti, su di lei la propria lesbofobia interiorizzata. Tuttavia, faticosamente Ratched inizierà un percorso di accettazione e riconoscimento del proprio lesbismo.

Ratched intesserà una relazione con Gwendolyn Briggs, interpretato da Cynthia Nixon, anche lei lesbica dichiarata come la Paulson, nonché famosa attrice di Sex and the City.

Una serie godibilissima di 8 puntate, il cui finale lascia pensare che ci sarà un seguito.

Russian Doll

Tra le novità LGBTQIA+ di Netflix spunta “Russian Doll”, una serie di 8 puntate che racconta in maniera originale un’espediente narrativo molto utilizzato nella cinematografia e nella serialità televisiva, ovvero il loop temporale (un esempio recente di film che utilizza questo espediente è “Auguri per la tua morte” di Christopher Landon del 2017).

Nadia (interpretata da Natasha Lyonne, attrice in altre serie tv lesbo come “Orange is the new black” ed icona lesbica) si ritrova a dover affrontare un macabro anello temporale, che le fa vivere ripetutamente il giorno del suo 36esimo compleanno. Nel ripetersi apparentemente infinito di questo evento, Nadia incontrerà altri personaggi, uno dei quali vive, come lei, in un anello temporale che lo fa morire e rivivere in continuazione.