Keegan Hirst: buon compleanno al primo rugbista apertamente gay

Un ottimo giocatore sul campo, un padre premuroso di due bellissimi bambini, il coming out pubblico nel 2015 che ha cambiato la sua vita per sempre: questo ci pare già abbastanza per infatuarsi di Keegan Hirst!

Madre Natura ci ha messo lo zampino, omaggiandolo di un metro e novantatre cm di altezza. Inoltre la perseveranza degli allenamenti gli ha regalato un corpo da Adone! Il rugbista inglese ha scatenato un vero polverone mediatico nel 2015 quando, giunto a un vicolo cieco della sua esistenza e paralizzato dal fatto di non poter più vivere nella menzogna, decise di dichiarare pubblicamente la sua omosessualità. Successivamente affermò che era necessario sopratutto per contrastare la chiusura e il bigottismo degli ambienti sportivi. Che coraggio! Quattro anni dopo sappiamo che il suo gesto è stato veramente utile per tutti coloro che si sono immedesimati nella sua storia ad uscire allo scoperto. Oggi, 13 febbraio 2020, questo fusto compie 32 anni e noi di Gay.it, per festeggiarlo, abbiamo preparato per voi una gallery con i suoi scatti più sexy.

Photo Credits: Instagram Keegan Hirst Official