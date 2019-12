Amber Glenn, la pattinatrice USA fa coming out

20 anni appena, Amber Glenn è una pattinatrice americana che ha vinto pochi mesi fa il bronzo al CS U.S. International Figure Skating Classic, mentre nel 2014 si è laureata campionessa nazionale junior degli Stati Uniti.

Ebbene la bella Amber ha fatto coming out, dalle pagine di Dallas Voice. Quasi certamente nella squadra USA che si presenterà ai prossimi Campionati mondiali di pattinaggio di figura a Montreal, la Glenn si è dichiarata pubblicamente.

La paura di non essere accettata è stata una battaglia. Essere percepiti come se stessi attraversando solo una fase, o essere indecisi, è una cosa abbastanza comune per le donne bisessuali / pansessuali. Non voglio sbattere la mia sessualità in faccia alle persone, ma non voglio neanche nascondere chi sono.