Chelsea, cacciati dallo stadio i tifosi omofobi: “Comportamento intollerabile, espulsi a vita”

La Premier League, serie A inglese, è il campionato di calcio più ricco, ambito e seguito al mondo. Proprio in Premier League stanno combattendo da anni una battaglia a tutto campo contro l’omofobia. Diverse le iniziative intraprese nel corso delle ultime stagioni, tra maglie rainbow e appelli pubblici, fino alle espulsioni nei confroni di quei tifosi volgarmente discriminatori.

L’ultima sanzione in tal senso è arrivata dal Chelsea Football Club, squadra di Londra fino allo scorso anno allenata da Antonio Conte. Nel corso dell’ultima partita casalinga giocata (e persa) contro il Manchester United, la società ha infatti espulso un nutrito gruppo di tifosi ospiti, in quanto colpevoli di aver fatto partire cori omofobi. Durissimo il comunicato ufficiale diramato sui social.

Nell’ultimo match un folto gruppo di tifosi del Manchester United ha lanciato degli inaccettabili cori omofobi. A un gran numero di questi tifosi abbiamo impedito di entrare allo stadio, altri sono stati espulsi durante la partita. Questo comportamento non è tollerato al Chelsea. A quei tifosi verrà vietato di partecipare alle partite allo Stamford Bridge in futuro, e in collaborazione con il Manchester United abbiamo trasmesso loro dati in modo che si possano intraprendere le azioni appropriate. Il Chelsea Football Club è un club diversificato e inclusivo ,e prenderà sempre provvedimenti risoluti contro ogni forma di comportamento discriminatorio.