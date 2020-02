Justin Fashanu inserito nella Hall of Fame: suo il primo coming out nel mondo del calcio professionistico

La nipote di Justin, Amal, che dirige la Fondazione Justin Fashanu, afferma ora che tutta la famiglia è onorata per questo inserimento postumo nella Hall of Fame. Proprio domani Justin avrebbe compiuto 59 anni.

La Fondazione voluta dalla nipote è nata per evidenziare l’omofobia nel mondo del calcio, con tutte le sue drammatiche conseguenze. Ci sono oltre 100 giocatori di sesso maschile nella Hall of Fame del calcio inglese, che è stata lanciata nel 2002, oltre a donne, manager e squadre. Justin Fashanu sarà il primo, e unico, dichiaratamente gay. Queste le parole della nipote, rilasciate a Sky Sports.

Conosco calciatori gay in questo momento in attività, che sono gay per i loro amici e familiari, ma non per il resto del mondo. È una loro scelta. Non li biasimo perché so quanto sia difficile, ma è molto triste, siamo nel 2020 e non capisco perché non sia ancora uscito nessun calciatore che stia ancora giocando. Penso che oggi sia diventato più facile. Penso che se un calciatore venisse fuori al giorno d’oggi, non dovrebbe penare nemmeno la metà di quello che subì Justin, ma credo che sarebbe ancora difficile, sarebbe comunque una sfida. Ma cosa è più difficile, vivere fingendo di essere qualcuno altro o essere se stessi?