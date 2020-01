Mara Gomez è la prima calciatrice transgender del campionato argentino

Il calcio femminile piace sempre più, fortunatamente, non solo in Italia ma un po’ in tutto il mondo. Ebbene in Argenina la 22enne Mara Gomez sarà la prima calciatrice transgender della serie A femminile.

Attaccante proveniente dal Malvinas (squadra che milita in un torneo regionale), la Gomez ha riscritto la storia del soccer celeste grazie al Villa San Carlos, squadra che milita nel massimo campionato ed è ultimo in classifica, con appena 1 punto conquistato dopo dieci giornate. L’annuncio è arrivato via social, con Mara abbracciata a Ludmila Angeli, altra calciatrice appena ingaggiata.

“Nei vari club in cui ho militato mi hanno trattato sempre molto bene. Non mi sono mai sentita esclusa da alcun gruppo: svolgiamo tutte lo stesso lavoro“, ha dichiarato Mara, come riportato da LaRepubblica.