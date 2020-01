Aida Yespica: “Ho avuto un amore folle per una donna famosa”

37enne modella e showgirl venezuelana, Aida Yespica si è lasciata andare a rivelazioni inattese nel corso di un’intervista con Lorella Boccia, durante il talk show ‘Rivelo’, su Real Time.

Ex del calciatore Matteo Ferrari, con il quale ebbe Aron nel 2008, ex moglie dell’avvocato venezuelano Leonardo Gonzales ed ex di Roger Jenkins, l’ex naufraga dei famosi ha confessato di aver perso la testa per una donna.

Ho avuto un amore folle per una donna. Non posso fare il suo nome nemmeno sotto tortura perché è una persona davvero famosa che conoscono tutti. Era una storia clandestina, durata un anno, finita per la grande popolarità di lei. Tra di noi c’era molta gelosia, più di quella che c’è stata nelle mie storie con altri uomini. Ero piccola, innamorata, ho fatto follie per lei, ma una volta finita sono stata molto male. Ogni tanto ci vediamo, ci ridiamo su ma c’è solo amicizia. Non c’è più quella passione di un tempo.

Aida, ovviamente, non ha fatto nomi (“È un personaggio che conosci, ovvio. Lo conosciamo tutti! Ma non si può dire”), ma il suo coming out arriva inaspettato, vista la storia d’amore con l’imprenditore napoletano Geppy Lama, ritrovato dopo l’ultima esperienza al Grande Fratello Vip. A pesare sulla Yespica, come più volte raccontato, la lontananza con il figlio Aaron, che vive a Miami con il padre.