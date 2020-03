Addio a ‘AJ and the Queen’. Netflix cancella la serie tv con RuPaul

Una doccia fredda per i fan di RuPaul. Come riportano i magazine americani, il colosso di Netflix decide di non rinnovare la bellissima ‘AJ and The Queen’ e di non andare oltre i 10 episodi fino ad ora realizzati. Ad annunciare il triste destino per una serie che meritava più attenzione, è stato lo stesso RuPaul dopo la condivisione di un laconico tweet sul suo profilo. Al momento non c’è una spiegazione valida che supporti la cancellazione.

End of the road for “AJ and The Queen” @Netflix has decided to not extend our road trip across America. Thank you for all the love & support. We're so very proud of the work. @mizzizzyg @mlwooley @tiacarrere @joshsegarra @katerinavictoria @mwilkas #AJandTheQueen pic.twitter.com/0W50sTW4kU — RuPaul (@RuPaul) 6 marzo 2020

Creata dallo stesso RuPaul insieme a Michael Patrick King, la serie tv ha raccontato le vicende di Ruby, una squattrinata drag queen che truffata dal suo ex compagno, si trova costretta a dover compiere un lungo tour negli Stati Uniti per poter realizzare il sogno di aprire un club tutto suo. Su quel camper sgangherato ci sarà anche AJ, una bambina scaltra e tutt’altro che sprovveduta. Una serie volutamente queer, divertente e spregiudicata, che ha avuto la sagacità di mixare drama e commedia.

‘È la fine di un viaggio per AJ and the Queen’, scrive RuPaul sui social. ‘Netflix ha deciso di non estendere il nostro viaggio in giro per l’America. Ringrazio a tutti per l’amore e il supporto’. È stata una vera occasione sprecata per il colosso dello streaming mondiale. Una serie di questo genere meritava una seconda possibilità. Intanto RuPaul al momento è impegnato con la nuova edizione di ‘RuPaul’s Drag Race’.