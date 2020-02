Simone Nolasco, un bacio contro l’omofobia per il ballerino di Amici – foto

Non solo Giuseppe Giofrè, da oltre un anno felicemente fidanzato con Adam Vesperman. Un altro ballerino professionista di Amici di Maria, il 26enne romano Simone Nolasco, è infatti dichiaratamente e serenamente omosessuale. Il giorno di San Valentino Simone, che nella Capitale non ha mai avuto problemi nel frequentare serate LGBT, ha baciato il fidanzato argentino Ezequiel De Lorenzi, con vista su Piazza San Pietro. Non è stata la prima volta in cui Nolasco ha espresso sui social i propri sentimenti per il compagno, ma il bacio con il Vaticano sullo sfondo è presto diventato virale.

Merito anche di un pensiero contro l’omotransfobia, allegato da Simone alla foto: “L’omosessualità esiste in più di 450 specie di esseri viventi. L’omofobia solo in una. La chiamiamo FOBIA ma in realtà non è paura , é uno stato di ignoranza mentale, passato di moda e la soluzione sarebbe solo un pizzico di amore verso il prossimo. Se trovi il tempo per discriminare, spero ti basti anche per poter amare. Non ho mai amato S. Valentino, ma se è un’occasione per poter diffondere amore, forse potrebbe iniziare a piacermi”. Ezequiel, dal canto suo, ha rilanciato con un “Nulla viene dal nulla. Ti amo“.

Nolasco ha studiato danza classica presso la Royal Academy School of London, laureandosi successivamente presso la Lachance Ballet di Steve Lachance. Nel 2007/2008 iniziano le sue esperienze lavorative teatrali e televisive, facendosi vedere in programmi come “I migliori anni” su Rai 1, “Italia’s Got Talent” su Canale 5, “L’anno che verrà” e “Ti Lascio Una Canzone” sempre su Rai 1. Nel 2015 è stato tra i ballerini di Justin Bieber agli “MTV EMA 2015” al Forum Milanofiori di Assago, nel 2016 è stato ballerino per i contributi video all’interno del Tour Internazionale di Elisa “ON TOUR” e ballerino agli “WIND MUSIC AWARDS” in onda su Canale 5 con Alessandra Amoroso. Attualmente Simone fa parte dei ballerini professionisti della scuola di “Amici di Maria De Filippi”, con il serale pronto a partire venerdì 28 febbraio su Canale 5.