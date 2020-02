Amici 19, tutte le novità del serale: giurati, ospiti, prof, comici e versione ‘all star’

Fervono i preparativi per il ritorno del talent show di Maria De Filippi. Amici 2020, che debutta su Canale 5 da venerdì 28 Febbraio, subirà molti cambiamenti rispetto alle precedenti edizioni. Cambiamenti sia nei meccanismi delle singole sfide tra gli studenti della scuola che tra giudici e coach. Rinnovare gli schemi pare una novità essenziale per rinfrescare il reality che, da qualche tempo, regala pochi talenti ma tante polemiche.

Amici 2020: cosa cambia nella competizione

In Amici 2020 non ci sarà più la suddivisione in squadre. Gli allievi ammessi al serale, che in tutto sono 10, si scontrano l’uno contro l’altro e non saranno più sparsi né in gruppi di cantanti e ballerini, né in squadre bianche e blu. La gara quindi entra subito nel vivo e i talenti che ambiscono a vincere la competizione dovranno lottare con le unghie e con i denti fin dalla prima puntata del serale. La sfida sarà suddivisa in tre manche. Il primo classificato del girone va alla puntate successiva, il secondo deve superare tre step, in base al televoto, giuria e Var, composta da Vessichio e Cannito. Solo il prossimo venerdì e solo per la season premier di Amici 2020, ci sarà una doppia eliminazione. Per due dei dieci allievi la competizione finirà prima del previsto.

I nuovi giudici di Amici 2020

Anche in merito alla giuria ci sono diversi cambiamenti. Oltre ai sei professori, i ragazzi verranno valutati da una giuria di qualità formata da Gabry Ponte (che torna in tv dopo un periodo di assenza), Loredana Bertè e Vanessa Incontrada, new entry ufficiale. Sparisce la figura del vocal coach, dato che i ragazzi non saranno più suddivisi in squadre, e come è stato rivelato in conferenza stampa, anche Tommaso Paradiso sarà tra i giudici. Per lui non si parla di una partecipazione fissa, ma si crede che possa partecipare solo sporadicamente. Il suo giudizio quindi non influenzerà sulle performance. Maurizio Battista sarà protagonista del ‘siparietto comico’, sostituendo Pio e Amedeo. Al Bano e Romina saranno protagonisti di ‘Amici prof.’. Saranno gli ospiti d’eccezione e dovranno cantare e ballare con altri ospiti; ci sarà un vincitore che sarà associato ad un ragazzo, al quale sarà dato qualche benefit, come uscire dalla casetta o andare a cena fuori.