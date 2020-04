Amici Speciali di Maria De Filippi, 4 puntate ‘insieme per l’Italia’ – il cast ufficiale

Archiviata la 19esima edizione di Amici, vinta da Gaia, Maria De Filippi è pronta a tornare in onda grazie ad Amici Speciali – Con Tim insieme per l’Italia, edizione extra in 4 puntate con nomi celebri del passato di nuovo all’interno del talent Mediaset.

5 i ballerini, ovvero Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino. 7 i cantanti, ovvero The Kolors, Irama, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi, Random e Michele Bravi, unici a non aver precedentemente partecipato allo show.

Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che si possa fare qualcosa per il nostro Paese, ognuno come può. Noi di Amici lo facciamo con la danza e con il Canto.

Una maratona artistica all’insegna della solidarietà, con una più che probabile raccolta fondi per aiutare chi è in prima linea contro il Covid-19. Tra i 12 partecipanti spiccano le voci di Giordana Angi e Michele Bravi, da tempo LGBT dichiarati. Tutto tace, per ora, sulla data di messa in onda.