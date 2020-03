Valentin di Amici dopo le accuse di omofobia: “Meglio me stesso con i difetti che finti perfetti”

Meglio essere me stesso con mille difetti che seguire la massa dei finti perfetti …

Così Valentin, la scorsa settimana cacciato dalla scuola di Amici 19 da Maria De Filippi, ha presumibilmente replicato al fiume di polemiche esploso nei giorni scorsi, quando Dagospia ha pubblicato una serie di video inediti che mostravano il ballerino minacciare il compagno di talent Javier, ‘accusandolo’ di essere gay.

In tanti hanno gridato alla gratuita e indecente omofobia, puntando anche il dito contro gli autori del programma, che hanno nascosto quei video per settimane/mesi, tacendo ciò che non si può più tacere, perché certi comportamenti vanno denunciati, educando lo spettatore e i ragazzi della scuola alla totale inclusione.

Eppure Valentin, con questo post social, rivendica quasi con orgoglio il suo ‘io’. Peccato che essere omofobi significhi semplicemente essere indecenti. Non è questione di perfezione, ipocrisia e finzione. L’omofobia significa ignoranza, ristrettezza mentale. A volte sarebbe meglio stare zitti, o semplicemente chiedere scusa.