Amici 19, Javier omaggia Corey Maison e balla contro la transfobia – il video

La storia di Corey Maison, adolescente transgender d’America, è arrivata su Canale 5 grazie ad Amici di Maria e a Giuliano Peparini. In uno dei suoi tanti ‘quadri’, il direttore artistico ha montato per Javier una coreografia contro la transfobia, lanciata proprio da un rvm di una sorridente Corey.

Ciao sono Corey, ho 14 anni. Quando ero piccola mi piaceva giocare con le bambole e travestirmi. Ma sempre a casa, perché sono nata maschio. In quinta sono stata bullizzata talmente tanto che ogni giorno tornavo a casa piangendo. Volevo solo morire. Un giorno mia mamma mi ha fatto vedere un documentario su una ragazza nata maschio. Ho detto a mia madre “sono come lei, sono una ragazza!”. Non c’è niente di sbagliato in me, sono transgender. Sono così felice ora. Voglio dire a tutti quelli che sono stati bullizzati. Sappi che se anche ora non pensi di esserlo, sei incredibile, sei bello, vali molto, e sei amato.