Antonio di Masterchef 9: “sposo il mio Daniel e ai giovani dico che la diversità è ricchezza”

È diventato virale il video di Masterchef Italia 9 in cui il vincitore Antonio Lorenzon, 43enne di Bassano del Grappa, si inginocchia davanti al fidanzato Daniel per chiedergli di sposarlo.

L’art-director, intervistato da Eleonora Cozzella per LaRepubblica, ha ripercorso quel momento, in cui l’entusiasmo per il trionfo ha preso il sopravvento.

Me ne sono reso conto dopo. In quel momento, circondato dagli amici e dalla famiglia, mi sembrava quasi un modo intimo, ma ora ho realizzato di aver affermato il mio amore ed esposto la mia vita in pubblico. Non credo che ci saranno reazioni negative, spero che la gente capisca che la gioia provata per la vittoria era l’attimo perfetto per coronare la nostra storia.

Ed effettivamente il pubblico di Masterchef parrebbe averlo capito, visto il fiume di complimenti, visualizzazioni e like piovuti sul filmato. Antonio, che ha vinto 100.000 euro e pubblicherà un libro di ricette, ha imparato a cucinare da autodidatta, come più o meno tutti i concorrenti del cooking show Sky.

Facendo pratica in casa. Guardando i miei genitori. Mia mamma cucina cose molto semplici ma è rigorosa e tecnica. Da mio papà Germano, che non c’è più, ho preso la voglia di sperimentare. Guardava per ore i programmi di cucina ma poi riproduceva le ricette a modo suo perché diceva che gli chef in tv non davano le indicazioni giuste. Tutti mi hanno sempre consigliato di aprire un ristorante. Diciamo che mi sono voluto mettere alla prova. Per capire veramente se sono in gamba o erano solo complimenti da amici.