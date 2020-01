Barbara Alberti al GF Vip: ‘Una volta mi sono innamorata di una donna’

Donna di cultura, di gran classe ma dal carattere pungente e spigoloso. Barbara Alberti è uno tra i personaggi da tenere d’occhio nell’edizione numero 4 del Grande Fratello Vip, tutt’ora in onda su Canale 5 due volte alla settimana. Di professione è una scrittrice, ma è anche sceneggiatrice, opinionista e giornalista. Una donna a tutto tondo che pare sia aperta al mondo LGBT e che si i batte per i diritti delle donne. Sposata con Amedeo Pagani, dal quale ha avuto due figli, Barbara Alberti ha confessato, durante una diretta, che in passato è stata innamorata di una donna.

Sarei pronta a innamorarmi di nuovo, ma di una donna. Le donne sono interessanti a letto, ma non in amore. In verità alle donne piace il maschio e piace anche tanto. Per questo sono bisessuali. Fin da piccole le bambine sono curiose delle altre bambine e, soprattutto, sono curiose sull’amore saffico. È sempre esistito ma ben nascosto. Non sono una genetista, ma il determinismo che la scienza ci vorrebbe propugnare mi spaventa. Questi scienziati ci vogliamo far credere che il destino è ineluttabile, ma invece tutto ciò è assolutamente intollerabile.

Una rivelazione senza filtri, accorata, da donna di grande cultura, che passa però inosservata se messa a confronto con le affermazioni dura e spesse che Barbara Alberti ha rivolto a Imma Battaglia dopo il litigio in Casa con la Nunez.