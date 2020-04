Barbara D’Urso, chiesto il processo per diffamazione ai danni di un ragazzo definito “gigolò e omosessuale”

Sono giorni di fuoco per Barbara D’Urso, al centro di clamorose polemiche. Domenica scorsa l’Eterno Riposo recitato in diretta tv con Matteo Salvini ha suscitato indignazione, con una raccolta firme ChangeOrg che chiede la cancellazione dei suoi programmi arrivata a sfiorare le 400.000 firme, mentre è di oggi la notizia di una richiesta di rinvio a giudizio per diffamazione da parte della procura di Napoli, per lei e altre 5 persone impegnate nella realizzazione di una puntata di Pomeriggio 5 andata in onda il 27 ottobre 2017.

Quel pomeriggio, come riporta FanPage, andò in onda un servizio legato all’ex sacerdote Luca Morini, dal titolo “Inchiesta shock su don Euro: soldi e amanti ai danni della Curia“. All’interno del servizio vennero mandate in onda immagini in cui l’ex sacerdote compariva al fianco di N.B., ragazzo di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, a suo dire mai contattato per la realizzazione del filmato tanto da non aver fornito nessun consenso. Mostrato senza nessuna copertura del volto, venne definito gigolò e omosessuale, creandogli non pochi problemi. Un vero e proprio outing davanti a milioni di telespettatori. Questo perché il ragazzo non aveva mai fatto coming out in famiglia, con i genitori che lo scoprirono proprio davanti alla tv. Scappato da San Giorgio a Cremano, N.B. ha cambiato città, perso il lavoro e l’amore, perché il fidanzato di un tempo, rimasto al suo fianco per 3 anni, lo ha lasciato. O almeno questo è quello che lui sostiene. Una vita privata stravolta da un servizio televisivo, inizialmente centrato sull’ex gigolò Francesco Mangiacapra, che aveva raccontato pubblicamente i suoi trascorsi con l’ex parroco.