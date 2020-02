Billy Porter e il discorso alla nazione in favore della comunità LGBTQ+

Il 4 Febbraio ci sarà il the State of the Union Address, il messaggio annuale del Presidente degli Stati Uniti rivolto a una sessione congiunta del Congresso. Il Presidente Trump, in quanto leader indiscusso, parlerà di fronte al Congresso su diversi argomenti che spaziano: dal bilancio economico a quello sociale, senza dimenticare immigrazione e politica estera. Un discorso atto a compiere soprattutto un bilancio della sua amministrazione. Siamo consapevoli che, su politiche sociali, il Tycoon non è a favore della comunità LGBTQ+. Per fortuna si può contare, di nuovo, sull’appoggio di Billy Porter.

🌈🏛 Now this is a #StateOfTheUnion worth watching! Join us for the LGBTQ State of the Union with @theebillyporter, Tuesday February 4th at Noon ET on Logo’s Facebook, Twitter, and YouTube. 🏳️‍🌈🇺🇸#LGBTQSOTU #SOTU pic.twitter.com/iyR9VQZrjs — Logo 🏳️‍🌈 (@LogoTV) January 31, 2020



Attore di fama mondiale, visto di recente visto nella serie ‘Pose’, vincitore di Emmy, Grammy e Tony Awards e icona di moda surrealista e anticonformista, Billy Porter si appresta a parlare anche lui alla nazione americana. In concomitanza del discorso del Presidente, come è stato riportato dal profilo social di ‘Logo’, network statunitense dedicato all’intrattenimento LGBTQ+, l’attore offrirà il 4 Febbraio il suo the State of the Union Address. Con l’obbiettivo di raggiungere quanto più devices e persone possibili per discutere dei reali problemi che l’America sta vivendo.