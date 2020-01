Bowen Yang del Saturday Night Live, “mio padre mi mandò in un centro riparativo perché gay”

Bowen Yang è un 29enne attore comico d’America, che da settembre del 2018 fa parte del cast del celebre Saturday Night Live. Ebbene dalle pagine del New York Times Yang ha fatto coming out, rivelando la terribile reazione dei suoi genitori nel momento stesso in cui hanno scoperto la sua omosessualità.

All’epoca Bowen, nato in Australia da genitori cinesi, venne scoperto a causa di una conversazione con un altro ragazzo, finita tra le mani di mamma e papà. Proprio quest’ultimo reagì malamente, spedendolo in un centro ‘riparativo’.

Mi fecero sedere e mi urlarono contro, dicendomi “Non lo capiamo. Da dove veniamo, questo non succede”. Avevo visto piangere mio padre solo quando era morto mio nonno, e ora singhiozzava davanti a me ogni giorno a cena. E io pensavo, “Cosa posso fare per farlo stare bene?”. Questa è la cosa peggiore che puoi fare come figlio di immigrati. È come se non volessi che i tuoi genitori soffrano così tanto per te.