‘Imma Battaglia mi ha tradito’, coming out con polemica per Licia Nunez al GF Vip

E dopo una martellante campagna pubblicitaria, finalmente, su Canale 5 ha debuttato la quarta edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini. La prima delle due puntate previste – la seconda andrà in onda il 10 Gennaio – ha visto alcuni dei Vip in gara entrare nella Casa più spiata di’Italia . Tra questi c’è anche Licia Nunez. Modella e attrice è conosciuta per essere stata uno dei volti de ‘Le Tre Rose di Eva’. La sua clip di presentazione, ancora prima di varcare la porta rossa, ha fatto già discutere suscitando diverse polemiche.

Con estrema naturalezza ma con una voce tremante, Licia Nunez è uscita allo scoperto, affermando non solo di essere omosessuale ma di aver avuto una storia con Imma Battaglia, ora moglie di Eva Grimaldi. Già in passato e su diversi giornali di gossip si è rincorso il rumor, mai confermato, in merito alla sessualità della Nunez, ma adesso pare che sia giunto il momento di mettere le cose in chiaro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 8 Gen 2020 alle ore 4:03 PST

Per l’attrice è stato un momento catartico, tanto da ammettere a chiare lettere che ‘stare con una donna può provocare dei pregiudizi, ma sinceramente: chi se ne frega?‘ L’attrice inoltre ha affermato che la sua storia d’amore con la Battaglia è finita a causa di un tradimento, ma oggi quel brutto momento è un vago ricordo. Licia Nunez ha voltato pagina, ed è legata a Barbara, una donna che è stata capace di apprezzare il suo carattere spigoloso.