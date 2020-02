Connor Jessup di Locke & Key: ’L’amore per Miles mi ha spinto a fare coming out’

Ha 25 anni, è un giovane di origini canadesi, è attore in ascesa, è innamorato ed è orgogliosamente queer. Connor Jessup solo qualche giorno fa, in un bellissimo post pubblicato su instagram, ha reso nota la sua relazione con Miles Heizer, attore anche lui e divo di 13 Reasons Why. Ora il magazine Attitude gli ha dedicato la cover del numero di Aprile e anche una lunga intervista. Qui l’attore racconta cosa ha significato per lui uscire allo scoperto e come trovare l’amore ‘è stata la scintilla per condividere con il mondo la propria sessualità’.

Il coming out? Era qualcosa a cui stavo pensando da diverso tempo. Non mi sentivo ancora pronto e inventato molte scuse per non farlo. Ma alla fine ho ceduto. Non potevo più nascondermi. Incontrare Miles mi ha fatto cambiare idea. Da 18 mesi siamo una coppia. È stato proprio lui che mi ha portato a decidere di rivelare la mia omosessualità. Quando sei felice vuoi essere felice pubblicamente, e questo mi ha fatto pensare a tutta una serie di cose che stavo ignorando. Se non fossi stato innamorato forse non avrei mai compiuto questo passo.

Dal 2015 è un astro nascente della serialità americana. Connor Jessup trova successo nella serie fantasy dal titolo Falling Skies e ora è il divo di Netflix grazie a Locke & Key. ‘La scusa che inventavo era sempre la stessa. A causa del lavoro non volevo incontrare gente’, afferma. ‘Non stavo facendo nulla per vivere la mia sessualità e non stavo facendo credere alle persone che io fossi gay. Non avevo una relazione e ignoravo quella parte di me. Ho avuto solo paura. Questa è la prima volta che mi innamoro’. Capelli biondi, occhi color ambra e sorriso smagliante, Connor Jessup insegna che l’amore può davvero cambiare la vita.