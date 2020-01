L’impacciato e cerebrale Dawson, la studiosa e tentennante Joey, la conturbante e ribelle Jen e infine il divertente e scanzonato Pacey che nasconde un animo generoso e romantico. Era il 1998 quando Kevin Williamson scriveva il pilot di Dawson’s Creek, teen drama che ha fatto innamorare gli adolescenti di tutto il mondo. Ne riparliamo oggi a distanza di 20 anni dalla prima messa in onda italiana (13 gennaio 2000) perché dietro la tenerezza, le paure e le delusioni di quegli adolescenti si nascondevano in realtà grandi temi che poche altre soap hanno saputo toccare con così tanta delicatezza.

L’omosessualità in Dawson’s Creek

Dopo esperimenti occasionali in altre serie passate alla storia come Beverly Hills e Melrose Place, con Dawson’s Creek finalmente un adolescente gay entra stabilmente a far parte della narrazione a partire dalla seconda stagione. Quello di Jack McPhee, interpretato da Kerr Smith, rimane il più significativo tra i personaggi omosessuali portati sullo schermo da una serie tv degli anni ‘90. Kevin Williamson, ideatore dello show e scrittore gay, ha più volte dichiarato di aver riversato in Jack la sua esperienza personale, seppur integrata da ulteriori sfumature per evitare troppi riferimenti biografici. Jack entra nel plot in un primo momento solo come mezzo funzionale alla rottura dell’armonia tra Joey e Dawson, per poi caratterizzarsi sempre più come protagonista indispensabile alla storia.