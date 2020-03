Diana Zurco prima storica presentatrice transgendrer sulla tv pubblica d’Argentina – VIDEO

L’Argentina ha abbracciato un’altra importante pietra miliare verso l’uguaglianza con la sua prima conduttrice transgender della tv pubblica in prima serata, Diana Zurco. 41enne, la Zurico si è fatta vedere su Televisión Pública, emittente televisiva pubblica dell’Argentina nata nel lontano 1951, nel discutere di Coronavirus.

“La mia presenza sfida la società“, ha dichiarato Diana all’Associated Press. “È un invito a tutto il Paese che dice: ‘Questa sono io, dietro di me ci sono più persone come me che vogliono esprimersi. Siamo capaci, possiamo studiare, possiamo allenarci, possiamo comunicarti cosa sta succedendo nel nostro paese’”.

Rosario Lufrano, presidente di Radio and Television Argentina, ha affermato che è stata la professionalità di Zurco a garantirle il lavoro: “Non abbiamo cercato Diana Zurco perché era una presentatrice trans. L’abbiamo cercata perché era una bravissima professionista. Sappiamo tutti quanto sia difficile per queste donne guadagnare un posto”.

Il governo argentino stima che nel Paese ci dovrebbero essere tra 12.000 e i 13.000 adulti transgender, su una popolazione che supera i 44 milioni. Nuove leggi come quella sull’identità di genere del 2012 stanno semplificando la vita della popolazione transgender argentina, ma le opportunità sono ancora poche, tant’è che fino ad oggi le uniche donne transgender della televisione argentina sono sempre state in gran parte limitate a programmi di intrattenimento o soap opera. “Spero che la presenza della Zurco come giornalista consentirà alla società prevenuta nei loro confronti di vedere come le persone trans siano come tutte le altre“, ha affermato Esteban Paulón, direttore esecutivo dell’Istituto per le politiche pubbliche LGBT +.