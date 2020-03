Disney Plus, no a ‘Tuo, Simon’ ma sì al bacio tra un 11enne e una donna di 30 anni

Ha fatto discutere la scelta della nuova piattaforma Disney +, in Italia dal fine marzo, di non acquistare i diritti di “Love, Simon“ e della serie TV spin-off “Love, Victor”, rispettivamente film LGBT del 2018 e serie presto in uscita. Ma la polemica non è tanto nel non voler trasmettere il film che parla di un 17enne omosessuale alle prese con amici, famiglia e un bullo che minaccia il suo outing, bensì per la pellicola che la piattaforma Disney ha deciso di lasciare in cartellone.

Si tratta del film “Blank Check” del 1994, dove un bambino di 11 anni riceve un bacio sulle labbra da una donna di 30 anni. Secondo Disney+, “Love, Simon” sarebbe stato troppo adulto per il pubblico del canale. Cosa che evidentemente non conta nel caso in cui un bambino e una donna si scambiano un bacio a stampo.

La scena che andrà in onda su Disney+

A denunciare il fatto è un utente, che ha registrato e condiviso un video su TikTok. Nella scena incriminata, Preston Waters (interpretato da Brian Bonsall) è un bambino di 11 anni che conosce l’agente dell’FBI Shay Stanley (Karen Duffy). Verso la fine del film, il ragazzo chiede alla donna: “Quando posso vederti di nuovo, Shay?” E lei risponde: “Hmm, perché non mi dai una chiamata, diciamo, tra 10 anni?“