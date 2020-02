Enzo Miccio dedica al compagno la vittoria della terza puntata di Pechino Express

Terza puntata per il reality show di Rai Due che, nella puntata di martedì 25 Febbraio, ha visto tutti i concorrenti in gara impegnati in una nuova sfida. Le Collegiali sono state la punta di diamante, ma la prova è stata vinta, inaspettatamente, dalla coppia dei Wedding Planner. Enzo Miccio insieme a Carolina Gianuzzi (che di professione è event manager), non riesce a contenere la felicità e dedica la vittoria la suo amato compagno.

In questa terza tappa di Pechino Express, i viaggiatori devono trovare il modo di raggiungere il tempio del Dragone, ma la prova della settimana nasconde un’insidia. Arrivati a destinazione, dovranno salire sulla torre rosa e percorrere a piedi ben 17 piani. Arrivati in cima, devono riuscire a memorizzare il nome, difficilissimo, di una città. Solo successivamente potranno partire alla volta dell’ultima tappa del viaggio. Una sfida per nulla facile che ha messo a dura prova tutti i concorrenti. Ma alla fine, nonostante le difficoltà, a vincere la terza puntata del reality è stato la coppia capitana da Enzo Miccio. I Palermitani sono stati i grandi eliminati. La seconda posizione è toccata al gruppo de Le Top, e la medaglia di bronzo spetta a Mamma e Figlia.